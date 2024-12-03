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ورشة عمل عن أخلاقيات البحث العلمي في عصر الذكاء الاصطناعي بـ"زراعة جنوب الوادي"

جامعة جنوب الوادي،
جامعة جنوب الوادي، فيتو

نظمت جامعة جنوب الوادي، بمحافظة قنا، ورشة عمل تحت عنوان “أخلاقيات البحث العلمي في عصر الذكاء الاصطناعي”.  

وحاضر بالورشة  الدكتور جمال الدين عطا الأستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلوم بالجامعة.  

 

ورشة مفهوم الأخلاقيات في مجال البحث العلمي

 وقال الدكتور عبدالحليم الشعيني وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إن ورشة العمل تضمنت عدة محاور منها تعريف الأخلاق،  مفهوم الأخلاقيات في مجال البحث العلمي، أبرز أخلاقيات البحث العلمي التي يجب أن يتمتع بها الباحث، معايير البحث العلمي الجيد، الركائز الأساسية لأخلاقيات البحث العلمي، القيم الأخلاقية فى البحث العلمي، علاقة أدوات الذكاء الاصطناعي بأخلاقيات البحث العلمي، ومزايا وعيوب استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، محددات استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي. 
 

 

أخلاقيات البحث العلمي

 واستهدفت  هذه الورشة تزويد المشاركين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا بالمعارف والمفاهيم الخاصة بأخلاقيات البحث العلمي وضوابط استخدام أدوات استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي. 
 

وقد حضر الورشة  الدكتور عبدالعزيز شيبه وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع والدكتور رأفت شيبت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بجانب عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا بالكلية.

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