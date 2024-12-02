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أخبار مصر

النقل تبرز مشروع كوبري الرياح في قنا (صور)

كوبرى الرياح بقنا
كوبرى الرياح بقنا

 نشرت وزارة النقل تقريرا مصورا عن مشروع  كوبرى أعلى مزلقان الرياح بمحافظة قنا. 

التفاصيل الكاملة لمشروع كوبرى أعلى الرياح 

وقالت وزارة النقل إن المشروع يأتي استكمالًا لخطة وزارة النقل لإلغاء التقاطعات السطحية للطرق على خطوط السكة الحديد وتنفيذ  32 كوبرى أعلى المزلقانات الأكثر خطورة لحل الاختناقات المرورية عند مواقع هذه المزلقانات والحد من الحوادث.

 و أعلنت هيئة الطرق والكبارى دخول عدد من مشروعات الخدمة رسميا بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لها بشكل رسمى.

 

مشروعات الطرق والكبارى 

 وعلى رأس هذه المشروعات 6 كباري أعلى المزلقانات (كوبري أعلى مزلقان الصيرفي بمحافظة البحيرة - كوبري أعلى مزلقان قويسنا بمحافظة المنوفية - كوبري أعلى مزلقان الرياح بمحافظة قنا -كوبري أعلى مزلقان المضيق بمحافظة أسوان - كوبري أعلى مزلقان السيل بمحافظة أسوان وكوبري أعلى مزلقان أبوحمص بمحافظة البحيرة والذي تم افتتاحه عبر  الفيديو كونفرانس).

- 3 كباري علوية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي في نطاق محافظة البحيرة، كوبرى كفر الدوار  وكوبري كنج عثمان وكوبري جنبواي، والذي تم افتتاحه عبر الفيديو كونفرانس.

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