مصرع 4 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

لقي 4 أشخاص مصرعهم، إثر وقوع حادث تصادم بطريق "سعود- عليوة" نطاق مركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

حادث تصادم بالشرقية



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا من مأمور مركز الحسينية، يفيد بلاغًا بوقوع حادث تصادم بطريق "سعود- عليوة" وأسفر عن وفاة 4 أشخاص.

وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل مع تروسيكل، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص من عمال اليومية من مستقلى التروسيكل.



تم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم التحفظ على جثث المتوفين في ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الحسينية المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

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