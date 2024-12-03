الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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حوادث

مصرع 4 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

حادث تصادم
حادث تصادم

لقي 4 أشخاص مصرعهم، إثر وقوع حادث تصادم بطريق "سعود- عليوة" نطاق مركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

 

 حادث تصادم بالشرقية


كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا من مأمور مركز الحسينية، يفيد بلاغًا بوقوع حادث تصادم بطريق "سعود- عليوة" وأسفر عن وفاة 4 أشخاص.

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وتبين من الفحص وقوع  حادث تصادم بين سيارة نقل مع تروسيكل، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص من عمال اليومية من مستقلى التروسيكل.

 


تم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم التحفظ على جثث المتوفين في ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الحسينية المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

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حادث مروري حادث تصادم مديرية امن الشرقية

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