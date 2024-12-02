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حوادث

القبض علي صاحب شركة بتهمة غسل 150 مليون جنيه من بيع وشراء عملات افتراضية بالغربية

غسل الأموال, فيتو
غسل الأموال, فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض علي صاحب شركة بالغربية، لقيامه بغسـل 150 مليون جنيه من متحصلات  نشاطه الإجرامى فى مجال بيع وشراء العملات الافتراضية، والترويج لها بمواقع التواصل الاجتماعى بالمخالفة للقانون.

 

 غسل 150 مليون جنيه حصيلة بيع وشراء العملات الافتراضية والترويج لها بالغربية


واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال علي صاحب شركة مقيم بمحافظة الغربية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال بيع وشراء العملات الافتراضية والترويج لها بمواقع التواصل الاجتماعى بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات الإدارية – الاستثمار فى الشركات – شراء السيارات).

 

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و قدرت عمليات الغسل التى قام بها المتهم بـ(150 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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