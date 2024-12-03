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خارج الحدود

ترامب يختار الملياردير الحليف سفيرا لأمريكا لدى بريطانيا

وارن ستيفنز سفيرًا
وارن ستيفنز سفيرًا أمريكيًّا لدى بريطانيا، فيتو

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تعيين الملياردير المصرفي وارن ستيفنز سفيرًا أمريكيًّا لدى بريطانيا، في خطوة تمنح منصبًا مرموقًا للمتبرع الجمهوري الذي شمل دعمه هذا العام تقديم مليوني دولار إلى لجنة عمل سياسي مؤيدة لترامب.

وذكر ترامب في منشور على موقعه "تروث سوشيال" مساء الإثنين أنه اختار ستيفنز ليكون سفير الولايات المتحدة لدى "محكمة سانت جيمس"، في إشارة إلى المملكة المتحدة. ويتطلب هذا التعيين موافقة مجلس الشيوخ.

وقال ترامب في منشوره: "لطالما حلم وارن بخدمة الولايات المتحدة بشكل كامل. أنا مسرور لأنه سيحظى الآن بهذه الفرصة كأعلى دبلوماسي يمثل الولايات المتحدة لأحد أقرب وأعز حلفائنا".

وستيفنز هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية "ستيفنز إنك"، التي تتخذ من ليتل روك بولاية أركنساس مقرا لها، وقد ورث الشركة عن والده.

وقام ترامب بالفعل بتسمية العديد من مرشحيه لمجلس وزرائه وللمناصب الدبلوماسية البارزة، حيث ضم فريقا من الموالين الأوفياء. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلن ترامب عن نيته ترشيح مطور العقارات تشارلز كوشنر، والد زوج ابنته جاريد كوشنر، ليكون سفيرا في فرنسا.

وخلال ولايته الأولى، اختار ترامب روبرت جونسون، أحد المتبرعين لحملته ومالك فريق كرة القدم الأمريكي نيويورك جيتس، ليكون ممثله في المملكة المتحدة.

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