نورهان تتحدث عن فترة مرضها: امتنعت عن إجراء جراحة خوفا على ابني وكتبت وصيتي

قالت الفنانة نورهان إنها كانت تعاني أزمة صحية وكانت تحتاج إلى إجراء عملية دقيقة.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس: وقتها كتبت وصيتي، وكنت أدعي ربنا بالشفاء، وفي هذه الفترة ذهبت إلى عالم مصري وهو الدكتور كريم أبو المجد ونصحني بأن أقوم بإجراء العملية حتى لا تكون هناك مضاعفات في المستقبل، ولكني خفت على ابني معاذ من خطورة إجراء العملية وخفت أن أبتعد عنه، فرفضت إجراء العملية، وأنا والحمد لله سعيدة الآن في حياتي.

وصية نورهان

وتابعت: كتبت في وصيتي أن أتبرع ببعض من أعضاء جسمي طبقًا لما هو مسموح به كصدقة، وأعطيتها للمحامية ورفضت إجراء العملية بسبب ابني.

وعن الأم في حياتها أجابت كان نفسي يكون عندي بنت مع ابني معاذ وأنا تعلمت ودرست كيفية تربية الأطفال، وكنت أشتغل مدرسة في المدرسة التي بها ابني.

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