المؤتمر الدولي السادس للرياضيات وتطبيقاتها يختتم أعماله بالأكاديمية العربية بالإسكندرية

اختتمت، اليوم الإثنين، أعمال النسخة السادسة للمؤتمر الدولي للرياضيات وتطبيقاتها والذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع بالتعاون مع اللجنة الوطنية للرياضيـات وجمعية الرياضيات المصرية على مدار ثلاثة أيام بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين من مصر ومختلف دول العالم.



وتقدم المشاركون في المؤتمر بالشكر والتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذي وجه من قبل بإنشاء أكاديمية الرياضيات المصرية لتكون جامعة لكل الباحثين فى العلوم الرياضية.



كما توجه المشاركون بالشكر لكل من الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج – رئيس الأكاديمية لرعايته للمؤتمر وتقديم الدعم لشباب الباحثين والمرأة مما أدى إلى خروج المؤتمر بصورة مشرفة تليق بأسرة الرياضيات فى مصر، والأستاذة الدكتورة / جينا الفقي – القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.



وأوصى المشاركون في المؤتمر بإنشاء برامج بينية بين الأقسام المختلفة فى كليات العلوم والهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي والتجارة فى موضوعات:الرياضيات الحيوية، الذكاء الاصطناعي والرياضيات الحاسوبية علوم البيانات والبيانات الضخمة، العلوم الاكتوارية، للترابط الشديد الذي ظهر أثناء المؤتمر بين الذكاء الاصطناعي وComputational Mathematics التطبيقات الهندسية حيث يفضل أن تكون البداية فى مرحلة الدراسات العليا (دبلومات – ماجستير).

كما أوصي المجتمعون مخاطبة الجهات المختصة لدعم شباب الباحثين ماديًّا في حضور المؤتمرات محليًّا وخارجيًّا.

وأكد المؤتمر أهمية مخاطبة لجان الترقيات المختلفة والمجلس الأعلى للجامعات باعتماد المؤتمرات المحلية في الترقي ولو بحد أقصى مؤتمر واحد لتشجيع تنظيم المؤتمرات المحلية إلى جانب التأكيد على دعم رابطة المرأة فى الرياضيات ماديًا وتنظيميًا وتكوين لجنة من كل من: الدكتور أحمد السيد، الدكتور زينب منصور، الدكتور علاء عبد الباري لوضع تصور لذلك.

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