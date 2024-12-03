طرح البوستر الرسمي لمسلسل "فقرة الساحر"

طرحت منصة يانجو بلاي البوستر الرسمي لمسلسل فقرة الساحر المقرر عرضه قريبًا عبر المنصة.

وتصدر النجوم الثلاثة علي قاسم وطه دسوقي وأسماء جلال البوستر.

ونشر الحساب الرسمي للمنصة عبر إنستجرام البوستر مرفقا بتعليق: “في ناس طماعين.. وفي إحنا.. البوستر الرسمي لمسلسل فقرة الساحر.. من أعمال يانجو بلاي الأصلية ١٩ ديسمبر حصريًّا على يانجو بلاي".

أبطال مسلسل فقرة الساحر

ومسلسل فقرة الساحر من بطولة عدد من النجوم في مقدمتهم طه دسوقي وأسماء جلال وعلي قاسم ومن تأليف إياد صالح، ومن المقرر عرض المسلسل عبر منصة يانجو بلاي والمسلسل مكون من ٨ حلقات.

برومو مسلسل فقرة الساحر

ونشر الفنان طه دسوقي الإعلان التشويقي الأول لأحدث أعماله الفنية وهو مسلسل فقرة الساحر بتوقيع المخرج تامر محسن الذي يعود بالعمل بعد غياب سنوات عن الدراما.

وكتب طه عبر حسابه الرسمي على إنستجرام “توكلنا على الله.. استنونا في مسلسل فقرة الساحر من أعمال يانجو بلاي الأصلية قريبًا”.

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