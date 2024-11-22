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رياضة

أحمد بلال ينتقد تصريحات أحمد سليمان: هو نسي أنه كان مدربا لمنتخب مصر

أحمد سليمان، فيتو
أحمد سليمان، فيتو

قال أحمد بلال نجم الأهلي السابق: "يبدو أن أحمد سليمان "نسي" أنه كان مدربًا لحراس مرمى منتخب مصر، مشيرًا إلى أن الأهلي والزمالك في وقت تواجده لم يمنعا أي لاعب من الانضمام للفراعنة، مبديًا استياءه من التصريحات التي أطلقها حول مصطفى شوبير، ودخوله في جملة مفيدة.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "لو سألتني عن وجهة نظري، كنت أتمنى وجود محمد عواد، لكن ليس معناه بأن انتقد باقي الحراس، أنا مع دعم أحمد سليمان لحارس الزمالك عواد، لكن تصريحاته يجب أن تتسم بالهدوء، وأي لاعب يزيد سعره عندما يتواجد في صفوف منتخب بلاده".

 

بلال ينتقد تصريحات أحمد سليمان

وتابع: "أحمد سليمان المفترض أن له تاريخ مع منتخب مصر، ولا يجوز الفصل مطلقًا بين مسؤولياته كمحلل رياضي وعضو مجلس إدارة في الزمالك، نعاني من مشكلة واضحة في مصر بسبب (التضارب)، هل مصر لا يوجد فيها كوادر مؤهلة، وشخص واحد يتولى كل هذا المناصب، لا أقصد أحمد سليمان بعينه، لكن أتحدث بشكل عام".

وواصل: "أتمنى أن تكون الأجواء جيدة في قطر، ودائمًا الأهلي عندما يتواجد في دولة عربية فإنه يحظى باستقبال جماهيري كبير، ويكون بمنزلة دعم كبير للاعبين والجهاز الفني، والحضور الجماهيري هو أكثر شيء يؤثر في الفريق في المباريات".

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أحمد سليمان أحمد بلال الأهلي منتخب مصر الزمالك

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