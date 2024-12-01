"ساعته وتاريخه"، تريند "فيسبوك" بعد طرح البرومو وإعلان موعد عرضه

تصدر مسلسل "ساعته وتاريخه"، الذي يعرض على قناة "dmc"بداية من الخميس المقبل 5 ديسمبر، تريند منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد الإعلان عن برومو العمل الذي يسلط الضوء على أبرز ملفات المحاكم المصرية.

موعد العرض

"ساعته وتاريخه" يعرض يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء، ويقدمه مواهب ونجوم برنامج "كاستنج"، الذي تعرضه قناة "dmc"، فيما يدور المسلسل في إطار من التشويق حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة.

ويعد برنامج "كاستنج" الذي تعرضه "dmc" أحدث إنتاجات United Studios ويعرض كل خميس وجمعة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويهدف إلى اختيار 13 ممثلًا جديدًا لمنحهم الفرصة للظهور في أدوار البطولة في مسلسل تلفزيوني جديد من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، فيما يشرف على الاختيار وإخراج وكتابة المسلسل عمرو سلامة.

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