الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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حوادث

حبس 3 أشخاص بتهمة غسل نصف مليار جنيه حصيلة تجارة المخدرات

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي فى الاتجار بالمواد المخدرة 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

 

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسيل أموال

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "عناصر جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية).


وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريبًا) وتم  إتخاذ الإجراءات القانونية.

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النيابة العامة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مكافحة المخدرات

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