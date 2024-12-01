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حوادث

القبض على 3 أشخاص بتهمة غسل نصف مليار جنيه حصيلة تجارة المخدرات

القبض علي 3 أشخاص
القبض علي 3 أشخاص بتهمة غسل نصف مليار جنيه

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "عناصر جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريبًا) وتم  إتخاذ الإجراءات القانونية.

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