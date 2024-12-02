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خارج الحدود

سموتريتش يجدد دعوته إلى احتلال قطاع غزة

وزير المالية الإسرائيلي،
وزير المالية الإسرائيلي، فيتو

جدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، دعوته إلى احتلال قطاع غزة وإقامة مستوطنات فيه، إضافة إلى معارضته إبرام اتفاق مع حركة حماس لتبادل أسرى ووقف حرب الإبادة الإسرائيلية.

سموتريتش يدعو لاحتلال قطاع غزة

وقال سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية"، لهيئة البث الإسرائيلية: أنا شخص يميني أؤمن بالاستيطان في أرض إسرائيل، على حد زعمه.

وأضاف: لدينا مناقشات حول اليوم التالي (مستقبل غزة بعد حرب الإبادة)، إنها ليست جزءا من أهداف الحرب.

وفي السياق ذاته دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، أمس  الأحد،  إلى تهجير  الفلسطينيين من قطاع غزة.

بن غفير يدعو لتهجير أهالي غزة 

وقال بن غفير في تصريحات لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "أتحدث في كل جلسة عن أهمية تهجير سكان قطاع غزة طوعيا والظروف مناسبة لذلك الآن".

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وأضاف بن غفير: "أعمل جاهدًا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لتعزيز تشجيع الهجرة من غزة وبدأت أكتشف انفتاحًا معينًا".

الاستيطان في قطاع غزة 

وتابع: "إن أفكار مثل الاستيطان في غزة مرحب بها والمرة الوحيدة التي هزمنا فيها أعداءنا كانت عندما أخذنا الأراضي منهم، لكن هذا لا يرضيني أريد تشجيع الهجرة".

وأشار وزير الأمن القومي إلى أنه "سيستقيل إن تم التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وإبرام صفقة غير مسؤولة".

وذكر أن "الصفقة المطروحة حاليًّا لن تعيد جميع المختطفين".

والخميس الماضي، اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أن أمام إسرائيل فرصة تاريخية لإعادة احتلال قطاع غزة وتشجيع سكانه على "الهجرة الطوعية".

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غزة حماس إسرائيل بن غفير تهجير الفلسطينيين

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