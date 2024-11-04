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محافظات

وكيل التموين بسوهاج لـ فيتو: إعادة تفعيل 5 آلاف بطاقة موقوفة بسبب سرقة الكهرباء

الدكتور سامح التونى
الدكتور سامح التونى وكيل وزارة التموين فى سوهاج

قال الدكتور سامح التونى وكيل وزارة التموين بسوهاج  في تصريحات خاصة لـ" لفيتو" إنه بناءًا على قرار وزير التموين تم إعادة تفعيل وتشغيل ما يقرب من 5000 بطاقة تموينية على مستوى المحافظة قد تم إيقافهم بسبب محاضر سرقة التيار الكهربائي كانت قد حررت لهم بسبب تقدمهم لتركيب عدادات كودية للمبانى والوحدات الجديدة، مضيفًا على المواطنين الذين تعرضوا لإيقاف بطاقاتهم التموينية أن يقوموا بتجربتها اليوم بعد إعادة تشغيلها.


التونى: حذف البطاقات جاء بسبب تعليمات حكومية من وزارة الكهرباء 
 وتابع" التونى ": يرجع حذف البطاقات التموينية الذى حدث إلى تعليمات حكومية صدرت بإرسال بيانات الأشخاص الذين يقومون بسرقة التيار الكهربائي لوزارة التموين حتى يتم إيقاف بطاقاتهم التموينية، وبناءًا على ذلك تم حذف ما يقارب من 5000 بطاقة بسوهاج.

وأشار "وكيل الوزارة" إلى أن وزارة الكهرباء أصدرت تعليمات جديدة بتركيب العدادات الكودية لجميع العقارات المخالفة دون إستثناء أو شروط، وذلك لحين الإنتهاء من إجراءات التصالح أو إزالة المخالفة، وذلك بهدف ضمان تحصيل القيمة الحقيقية لاستهلاك الكهرباء وبناءًا علية تم إعادة تشغيل البطاقات التى تم إيقافها
 

القيادة السياسية حريصة على وصول الدعم لمستحقيه 

 واختتم التونى تصريحاته "لفيتو" قائلا إن الدولة والقيادة السياسية حريصة كل الحرص على وصول الدعم لمستحقية، ومن هنا جاء التفكير والدراسة في تحويل الدعم العينى إلى نقدى الذى تم الإعداد له  وسيكون التنفيذ قريبا مع التأكيد على أنه لا مساس بدعم الفئات الأكثر احتياجًا والطبقات المعدومة مهما كانت ظروف الدولة المصرية من تحديات داخلية وضغوط خارجية من صندوق النقد الدولى  الذى يطالب باستمرار برفع الدعم كاملًا لكن هذه الشريحة على أولويات عناية الحكومة. 

 

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