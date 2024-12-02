أوقاف سوهاج تنظم ورشة عمل للأئمة عن ختان الإناث وزواج الأطفال

عقد مديرية أوقاف سوهاج، اليوم، ورشة عمل باحد الأئمة بالفندق العائم أمام مبنى محافظة سوهاج وقد قام الدكتور محمد أبوسعدة،وكيل وزارة الأوقاف بإفتتاح الورشة، مبينا نظرة الإسلام إلى هذه القضايا الهامة.

وأوصى الأئمة بتوسيع مشاركاتهم في التوعية المجتمعية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة بالحكمة والموعظة الحسنة ونظرًا للدور الحيوي الهام الذي يقوم به السادة الأئمة، في ملف التوعية الأسرية والسكانية وتنظيم الأسرة.

الدعوة إلى مناهضة الختان

وأعلنت كل من مشيخة الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف موقفًا حاسمًا بتجريم ممارسة ختان الإناث، وقد ناشدوا المسلمين بأن يكفوا عن ممارسة هذه العادة تماشيًا مع تعاليم الإسلام التى تحرم إلحاق الأذى بالإنسان بكل صوره، واعتبار ختان الإناث من قبيل العادات الضارة.

جاء ذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والسكان ومناهضة الآثار السلبية للممارسات التقليدية الضارة والتى تشمل ختان الإناث وزواج الأطفال فى صعيد مصر" والذى تنفذه هيئة بلان انترناشونال إيجيبت فى محافظة سوهاج .

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