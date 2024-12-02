وكيل صحة سوهاج يعتمد خطة توزيع أطباء الأسنان الجدد

اعتمد اليوم الأثنين الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج خطة توزيع أطباء الأسنان المكلفين الجدد للعمل بمديرية الشئون الصحية بسوهاج، دفعة ٢٠٢٢ والمكلفين بالقرار 223 لسنة 2024 والبالغ عددهم 803 طبيب أسنان، يتم توزيعهم بمنشأت تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة وفقًا للاحتياج، موجهًا ببدء تسليم الأطباء بدءًا من الغد مشددًا على تسهيل جميع الإجراءات امامهم وتذليل جميع العقبات، مع الإلتزام برغبات السادة المكلفين ومراعاة الظروف قدر المستطاع.



وجاء اعتماد خطة التوزيع بعد انتهاء الأطباء المكلفين من تسجيل رغباتهم وفي السياق عقد دويدار اجتماعًا مع مدير عام الإدارة العامة لطب الأسنان بالمديرية، ناقش خلاله خطة توزيع الدفعة، مؤكدًا علي توزيع الأطباء وفقًا لرغباتهم وبما يتناسب مع حاجة العمل بكل إدارة صحية بالمحافظة.

وشدد «دويدار » علي تنظيم عملية استلام العمل للمكلفين، وسرعة إنهاء الإجراءات بديوان المديرية، لمنع التكدس والتجمعات، وللحفاظ على مقدمي الخدمة من العاملين بالمديرية، ولراحة الزملاء الجدد الأطباء المكلفين.



وفي السياق قال دويدار إنني أفتخر كل الفخر كوني انتمي لنفس تخصص السادة المكلفين لافتًا إلي الرسالة السامية للأطباء وهي خدمة المرضي وتخفيف اللألم عنهم متمنيًا لهم التوفيق والسداد وأن يكونوا إضافة قوية للقطاع الصحي بالمحافظة.

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