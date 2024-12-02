محافظ سوهاج يستجيب لمطالب الأهالي ويعلن تشغيل الوحدة الصحية بالرويهب

في استجابة سريعة لمطالب أهالي قرية الرويهب بمركز المنشاة، وجه اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، مديرية الصحة والسكان بالمحافظة بسرعة تشغيل الوحدة الصحية بالقرية، بهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للأهالي وتلبية احتياجاتهم.

محافظ سوهاج يستجيب لمطالب أهالي الرويهب ويعلن تشغيل الوحدة الصحية بالقرية

وقد أوضح الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، تم تشغيل الوحدة الصحية الجديدة التي تم إنشاؤها ضمن الـمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرا إلى أن الوحدة مجهزة بأحدث المعدات الطبية والكفاءات البشرية لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمواطنين بالقرية والمناطق المجاورة.

تشغيل الوحدة الصحية الجديدة التي تم إنشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وأكد محافظ سوهاج أن تشغيل الوحدة الصحية بالرويهب يعكس حرص الدولة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في القرى والنجوع، ضمن خطة شاملة تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز جودة الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

وقد أعرب أهالي قرية الرويهب عن سعادتهم بتشغيل الوحدة الصحية، مثمنين استجابة محافظ سوهاج لمطلبهم، ومؤكدين أن هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في تيسير حصولهم على الخدمات الصحية دون الحاجة إلى الانتقال إلى مراكز صحية بعيدة.

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