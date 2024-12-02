الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

تعرف على مواعيد القطارات المكيفة والروسي بالوجه البحرى

قطار
قطار
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تعمل الهيئة القومية للسكك الحديد خلال الفترة المقبلة لتنقية جداول الهيئة بما يساهم فى توفير ايرادات تنفق على الرحلات الخاسرة للقطارات 

على صعيد آخر نشرت السكك الحديد مواعيد القطارات بين خطوط القاهرة والاسكندرية 

 

مواعيد القطارات المكيفة والروسي من القاهرة إلى الإسكندرية

 

وجاءات كما يلى 

 

قطار 119 (تهوية): 5:00 صباحًا.

 

قطار 903 (مكيف): 6:00 صباحًا.

 

قطار 7 (تهوية): 6:20 صباحًا.

 

قطار 1205 (تحيا مصر): 6:45 صباحًا.

 

قطار 1131 (ثالثة مكيفة): 7:00 صباحًا.

 

قطار 2025 (تالجو): 8:00 صباحًا.

 

قطار 901 (مكيف): 8:10 صباحًا.

 

قطار 905 (VIP مباشر): 9:00 صباحًا.

 

قطار 911 (مكيف): 10:00 صباحًا.

 

قطار 1211 (تحيا مصر مباشر): 10:10 صباحًا.

 

قطار 913 (مكيف): 12:00 ظهرًا.

 

قطار 1203 (تهوية): 1:25 ظهرًا.

 

قطار 2023 (تالجو): 2:00 ظهرًا.

 

قطار 919 (مكيف): 2:25 ظهرًا.

 

قطار 917 (VIP مباشر): 3:00 عصرًا.

 

قطار 21 (تهوية): 3:25 عصرًا.

 

قطار 923 (مكيف): 4:00 عصرًا.

 

قطار 921 (مكيف): 6:00 مساءً.

 

قطار 925 (مكيف): 6:15 مساءً.

 

قطار 931 (مكيف): 8:15 مساءً.

 

قطار 31 (مكيف): 8:30 مساءً.

 

مواعيد القطارات المكيفة والروسي من الإسكندرية إلى القاهرة

قطار 8 (روسي تهوية): 5:10 صباحًا.

 

قطار 902 (مكيف): 6:00 صباحًا.

 

قطار 906 (مكيف مباشر): 7:00 صباحًا.

 

قطار 900 (مكيف): 8:15 صباحًا.

 

قطار 912 (مكيف): 11:30 صباحًا.

 

قطار 914 (مكيف): 1:00 ظهرًا.

 

قطار 18 (روسي): 1:10 ظهرًا.

 

قطار 916 (مكيف مباشر): 2:00 ظهرًا.

 

قطار 922 (مكيف): 3:30 عصرًا.

 

قطار 118 (تهوية): 5:10 مساءً.

 

قطار 568 (سياحي): 6:10 مساءً.

 

قطار 930 (مكيف): 8:10 مساءً.

 

قطار 1130 (ثالثة مكيفة): 7:30 مساءً.

 

قطار 28 (روسي): 8:20 مساءً

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