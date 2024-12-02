الإعداد للتدريب العملي المشترك لمجابهة الكوارث والأزمات بالوادي الجديد

عقد سيد محمود سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، والعميد أ.ح هيثم عبده المستشار العسكري بالمحافظة، اليوم، اجتماعًا تحضيريًا لعرض ومناقشة المهام المنوطة بالجهات الحكومية والخدمية ضمن خطة التدريب العملي للمشترك للكوارث والأزمات، المقرر تنفيذه خلال الشهر القادم، بحضور اللواء علي عاصي مساعد مدير الأمن لشئون الأمن، والقيادات التنفيذية المعنية.

و تم التأكيد على جاهزية واستعداد الأجهزة التنفيذية بمحافظة الوادي الجديد، لمجابهة الكوارث والأحداث الطارئة، ومراجعة الإمكانيات المتاحة بكل قطاع من العناصر البشرية والمعدات والمركبات التي يمكن الاستعانة بها، بما يضمن الجاهزية التامة لمواجهة وإدارة الأزمات بأفضل آداء ممكن.

الجدير بالذكر أن الإجتماع يأتي استعدادًا لمشروع التدريب العملي المشترك للكوارث والأزمات، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بجاهزية كافة القطاعات لمجابهة المواقف التعبوية المختلفة.

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