«الديكوباج» فن تزيين الأسطح الخشبية، ناريمان تحول الخردة إلى تحف (فيديو)

الديكوباج على الخشب هو فن رائع يمكن أن يضيف لمسة فنية مميزة لأي قطعة خشبية. هناك العديد من المنتجات المتاحة التي يمكن استخدامها في مشاريع الديكوباج، مثل الصواني، الصناديق، اللوحات، وحتى الأثاث الصغير.

نبذه عن فن الديكوباج

هذا الفن يعود أصله إلى الصين في القرن الثاني عشر، حيث كان يستخدم لتزيين الفوانيس والنوافذ والصناديق.

في عام 2018، بدأت المهندسة ناريمان البغدادي رحلتها في تعلم فن الديكوباج على الخشب، وهو فن يعتمد على تزيين الأسطح الخشبية باستخدام قصاصات الورق والدهانات.

بعد عام من التعلم والتجربة، قررت ناريمان تحويل شغفها إلى مشروع تجاري في عام 2019، حيث بدأت في إنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات الخشبية المزينة بتقنية الديكوباج والحفر البارز.

منتجات ناريمان المتنوعة

وتتميز منتجات ناريمان بتنوعها الكبير، حيث تشمل علب المناديل، علب المجوهرات، علب الشاي والقهوة، التابلوهات المرسومة، التابلوهات المخصصة للمفاتيح، المرايا، الصواني، الكراسي الصغيرة، زوايا القهوة، الكوسترات، البلوك نوت، الشماعات، والمباخر. كل قطعة من هذه المنتجات تعكس شغف ناريمان بالخشب وإبداعها في تحويله إلى أعمال فنية فريدة.

وتولي ناريمان اهتمامًا كبيرًا بجودة الخامات التي تستخدمها، بدءًا من نوعية الخشب وصولًا إلى الدهانات والتقفيل النهائي. تقوم بحفر بارز على الخشب لإضفاء قيمة وجودة إضافية على منتجاتها، مما يجعل كل قطعة فريدة من نوعها وتستحق الاقتناء.

أسعار المنتجات الخشبية

وتتراوح أسعار منتجات ناريمان بين 200 جنيه للمعلقات المكتوب عليها “شرفتونا وآنستونا”، و400 جنيه للكوسترات، و850 جنيهًا لعلب الشاي والقهوة، و1200 جنيه لعلب المجوهرات. أما التابلوهات التي تحتوي على آيات قرآنية، فتتراوح أسعارها بين 800 جنيه للحجم الصغير و1500 جنيه للحجم الكبير. وتصل أسعار المرايا الكبيرة إلى 5000 جنيه، بينما يبلغ سعر زاوية القهوة 3900 جنيه.

وتعتبر منتجات ناريمان مثالًا رائعًا على كيفية تحويل الشغف بالفن إلى مشروع تجاري ناجح. بفضل اهتمامها بالتفاصيل وجودة الخامات، استطاعت أن تخلق لنفسها مكانة مميزة في سوق المنتجات اليدوية. منتجاتها ليست فقط أدوات عملية، بل هي أيضًا قطع فنية تضيف لمسة جمالية لأي مكان توضع فيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.