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تفاصيل حريق مدينة الإنتاج الإعلامي، النيران تلتهم طابقين من الخشب لـ 3 لوكيشنات تصوير، أخشاب وجمالونات ومواد سريعة الاشتعال السبب (فيديو وصور)

حريق مدينة الانتاج
حريق مدينة الانتاج الأعلامي، فيتو

 

شهدت مدينة الإنتاج الأعلامي مساء اليوم اندلاع حريق في مخزن في الحي الإسلامي بالمدينة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية إلى المكان وسط جهود مكثفة لإخماد الحريق.

ودفعت  قوات الدفاع المدني  بـ12 سيارة إطفاء وخزانات مياه استراتيجية مدعمة بسلالم هيدروليكية للوصول إلى ارتفاع عالٍ لمحاصرة الحريق.

كما انتقل فريق من النيابة العامة للوقوف علي الحادث وملابساته وأسبابه، ومتابعة إحكام السيطرة عليه.

المعاينة الأولية لحريق مدينة الانتاج الإعلامي 

 

وكشفت المعاينة الأولية  أن الحريق اندلع في لوكيشن للأعمال الفنية، مكون من طابقين من الخشب، وأن النيران التهمت معظم محتوياته، ويحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق.

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اندلع في لوكيشن مكون من طابقين خشب، المعاينة الأولية لحريق مدينة الإنتاج الإعلامي

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لقطات جديدة من حريق مدينة الإنتاج الإعلامي ( فيديو وصور)

التحقيقات الأولية: أخشاب وجمالونات ومواد سريعة الاشتعال السبب

وكشفت التحقيقات الأولية للنيابة أن السبب وراء اشتعال النيران داخل الحي الإسلامي أخشاب وجمالونات ومواد سريعة الاشتعال ساهمت فى امتداد النيران إلى المكان بأكمله.

 

 

 

 

التحريات الأولية تكشف سبب الحريق

والتهم الحريق  ديكور فيلم “الحب كله” للمخرج خالد الحجر، حيث تم إعداد الديكورات للشقق والحارة الشعبية لتمتد بعد ذلك لتلتهم ديكورات الحي الإسلامي.

 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بنشوب حريق داخل مخزن بمدينة الانتاج  الاعلامي  وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وجارٍ إحكام السيطرة عليه.

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