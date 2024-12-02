ضبط كمية ضخمة من الكوكايين في أستراليا واعتقال 13 شخصا

أفادت الشرطة الفيدرالية الأسترالية عبر موقعها الإلكتروني، بأنها تمكنت من ضبط كمية قياسية من مادة الكوكايين بلغت 2.3 طن، كما تم اعتقال 13 شخصا أثناء عملية ضبط المادة المحظورة.

ضبط كمية قياسية من مادة الكوكايين في أستراليا

وجاء في بيان الشرطة، أنها وجهت اتهامات إلى 11 رجلا وحدثين اثنين، في أعقاب التحقيق مع عصابة للجريمة المنظمة، المشتبهة بتنظيم استيراد 2.34 طن من مادة الكوكايين إلى أستراليا عبر البحر.

ويشار إلى أن الكمية المصادرة كانت أكبر شحنة كوكايين تضبط في أستراليا على الإطلاق، وتقدر قيمتها بنحو 670 مليون دولار أسترالي (494 مليون دولار أمريكي)، وفي حال لم يتم ضبطها وانتشرت في أنحاء البلاد، لشكلت حوالي أكثر من 11.7 مليون صفقة بيع بالتجزئة.

ضبط أكثر من 33.7 طنا من المواد المحظورة خلال عامي 2023 و2024 في أستراليا

ووفقا للبيان الصادر عن الشرطة، فإن عملية الضبط والاعتقال تمت في نهاية الأسبوع الماضي، بعدما جنحت سفينة الصيد التي كانت تحمل شحنة المخدرات بسبب عطل فني، على بعد حوالي 18 كيلومترا من ساحل جزيرة كغاري، وقد وجهت إلى جميع المحتجزين تهمة استيراد المخدرات إلى أستراليا عن طريق البحر، حيث تصل العقوبة القصوى في أستراليا لهذه التهمة للسجن مدى الحياة.

ووفقا للبيانات الرسمية، فقد ضبطت الشرطة الأسترالية أكثر من 33.7 طنا من المواد المحظورة خلال عامي 2023 و2024.

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