الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يلتقي رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد، استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد، وذلك في إطار التواصل المستمر مع الجهات المعنية للإطلاع على خطط العمل وتطوير الأداء الإعلامي في مصر.

وأعرب مدبولي عن تقديره للجهود التي بذلها رؤساء الهيئات الإعلامية السابقون، مؤكدًا أهمية الدور الذي تلعبه هذه الهيئات في تعزيز الإعلام المصري ورفع مستوى الأداء الإعلامي بما يتناسب مع تطلعات الدولة.

 كما شدد على ضرورة تعزيز المهنية في الإعلام مع الحفاظ على قيم الموضوعية والشفافية في نقل المعلومات.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس الوزراء مع رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد الخطط المستقبلية التي يعتزمون تنفيذها في الفترة المقبلة، مؤكدًا على أهمية التفاعل مع التطورات العالمية في مجال الإعلام وتحقيق التنسيق بين مختلف الهيئات الإعلامية لضمان تقديم محتوى إعلامي يواكب العصر.

من جانبهم، أعرب رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد عن استعدادهم للعمل مع الحكومة من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، مؤكدين على التزامهم بتعزيز الإعلام الوطني والارتقاء به إلى مستوى يليق بمصر وشعبها.

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