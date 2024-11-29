السبت 30 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية جرجا

البابا تواضروس
البابا تواضروس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا مرقوريوس أسقف إيبارشية جرجا، بمحافظة سوهاج.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا مرقوريوس عرض على قداسة البابا تواضروس الثاني بعض الموضوعات الخاصة بالخدمة في إيبارشية جرجا.

قداسة البابا تواضروس يستقبل الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي بالقاهرة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القس الدكتور چيري بيلاي، الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، والوفد المرافق له، في المقر البابوي بالقاهرة.

وخلال اللقاء، أعرب القس بيلاي عن سعادته بزيارة مصر للمرة الأولى، مشيدًا بدور الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مجلس الكنائس العالمي، خاصةً من خلال مشاركات أساقفتها في اللجنة المركزية ولجان المجلس المختلفة، مشيرًا إلى أدائهم المتميز ونشاطهم الملحوظ. كما أثنى على جهود الكنيسة القبطية في الحفاظ على الإيمان المسيحي عبر العصور، ودورها في تقديم تعاليم وروحانيات تُمكن المسيحيين في أنحاء العالم من الاستفادة منها.

وأكد القس بيلاي على أهمية العمل لتحقيق العدالة والسلام المجتمعي، مع الإشارة إلى جهود مجلس الكنائس العالمي في تعزيز السلام العالمي.

من جانبه، استعرض قداسة البابا تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومكانتها في المجتمع المصري، مسلطًا الضوء على العلاقات القوية التي تجمع الكنيسة بمختلف أطياف الشعب المصري، ومؤكدًا على الوحدة الوطنية التي تسود البلاد. كما أوضح أن الكنيسة القبطية لا تتدخل في الشؤون السياسية، لكنها تشارك بفاعلية في العمل الوطني والمجتمعي من أجل خدمة الوطن.

وفي ختام اللقاء، شدد قداسة البابا على التزام الكنيسة بقيم المحبة والتعايش السلمي، مؤكدًا على أهمية تعزيز هذه القيم في المجتمع.

حضر اللقاء صاحبا النيافة الأنبا توماس مطران القوصية ومير، والأنبا أبراهام الأسقف العام بلوس أنچلوس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البابا تواضروس الخدمة ايبارشية جرجا البابا تواضروس الثاني الانبا مرقوريوس أسقف ايبارشية جرجا سوهاج القمص موسى ابراهيم الأرثوذكسية

الأكثر قراءة

من الذهب وحفيده صاحب العرض، تفاصيل بيع ساعة عبد الناصر في مزاد أمريكي (فيديو)

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع مفاجئ في أسعار جميع أنواع زجاجات الزيت بالأسواق

يلا نعمل سيئة جارية، زلة لسان لـ شيرين بحفل الكويت تضعها في موقف محرج

خلي الشعب ياكل، انخفاض كبير في أسعار 5 أنواع من الجبن بالأسواق

الجيش السوري يغلق جميع الطرق المؤدية إلى حلب ودعم عسكري روسي عاجل خلال ساعات

خبير جيولوجيا يكشف سر شعور القاهرة والإسكندرية بزلزال جنوب تركيا

إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

أرقام محمد صلاح قبل قمة ليفربول ومانشستر سيتي، وماذا يحتاج لدخول التاريخ

منوعات

المزيد

من الذهب وحفيده صاحب العرض، تفاصيل بيع ساعة عبد الناصر في مزاد أمريكي (فيديو)

والد إيلون ماسك يدعو إلى إنجاب على طريقة "الخيول"

بـ 6.2 مليون دولار، مالك موزة الحائط يفي بوعده ويأكلها

باقة ورد تتسبب بمقتل أم لستة أطفال في تركيا

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة، التين يسجل 30 جنيهًا في سوق العبور

الطماطم تبدأ من 3.5 جنيه، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 28-11-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد الأزمة الأخيرة.. ماذا قدم إمام عاشور للأهلي منذ انضمامه؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 30 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 30 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية