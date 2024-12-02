الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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"خطر المخدرات ودور الشباب في المواجهة" ندوة بجامعة كفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفر الشيخ، ندوة بعنوان "خطر المخدرات ودور الشباب في المواجهة " والتي اقيمت بكلية الذكاء الاصطناعي بالجامعة، لتوعية الطلبة بأخطار وأضرار تعاطي المواد المؤثرة على الصحة النفسية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب حول المخدرات، بالتعاون والتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

ويأتي ذلك برعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو عثمان مدير عام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والتي تأتي تفعيلًا للبروتوكول الموقع بين جامعة كفر الشيخ وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وتنفيذ خطة قطاع شئون البيئة للعام الجامعى 2024 /2025م.

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جاء ذلك بحضور الدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور تامر مدحت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود يس وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سلام العربي مشرف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بكفرالشيخ، والدكتور ثروت المرشدي مدير إدارة التخطيط بالادارة العامة لمشروعات البيئة.

 

  • رئيس جامعة كفر الشيخ: نوعي الطلبة من مخاطر الإدمان

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، ان الهدف من عقد هذه الندوات هو توعية طلبة الجامعة بمخاطر الادمان والمخدرات وانواعها وطرق المواجهة والعلاج، وذلك ضمن الخطة القومية لمكافحة ظاهرة الإدمان وتعاطي المخدرات التي تنفذها الجامعة بالتعاون مع صندوق مكافحة علاج الإدمان، والتي تتبناها الدولة في إطار جهود بناء الإنسان والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا أن الإدمان يؤدى إلى ضياع وإهدار الموارد البشرية والتأثير على العمل والإنتاج، وأن مكافحة الإدمان والمخدرات تساهم فى حماية المجتمع والأفراد من هذا الخطر الداهم.

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ومن جانبها، فقد  أكدت الدكتور أماني شاكر،  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن إدارة الجامعة تحرص على عقد وتنفيذ برامج تثقيفية وتوعوية، لنشر ثقافة الوعي بأضرار ومخاطر  المخدرات، بأنواعها وتصحيح للمفاهيم المغلوطة فى إطار المشاركة المجتمعية، وتنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطي المخدرات، كما أشادت بالتعاون المثمر بين الجامعة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

 

  • تعريف المواد المؤثرة على الصحة النفسية

وتناولت الندوة تعريف المواد المؤثرة على الصحة النفسية، ضرر المخدرات على الفرد، ضرر المخدرات على الاسرة والمجتمع، دور الشباب في مواجهة مشكلة المخدرات، الجهود التى تقوم بها الدولة المصرية في مواجهة المخدرات، كيفية الاكتشاف المبكر لمرض الادمان، اليات التعامل مع مريض الادمان، المخدرات وتأثيرها على تقدم المجتمعات وبناء الدول، الدور العلاجي لصندوق مكافحة وعلاج الادمان من خلال الخط الساخن 16023 الذي يقدم العلاج في سرية تامة وبالمجان.

 

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مكافحة الإدمان مخاطر الادمان شباب كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ

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