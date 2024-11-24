تطوير 37 وحدة صحية ومستشفى وإنشاء مدينة طبية في كفر الشيخ

شهدت المنظومة الصحية شهدت تطويرًا شاملًا نظرًا لاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمنظومة الطبية بجميع المحافظات وخاصةً محافظة كفرالشيخ، لتؤكد حرص الدولة على تحقيق التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

تفاصيل تطوير المنظومة الطبية في كفر الشيخ

وعن تطوير المنظومة الطبية، يكشف اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الإقليم، في بيان اليوم الأحد، أنه قد تم إنشاء وتطوير 37 مستشفى ووحدة صحية على مستوى المحافظة منها، المستشفى الجامعي، ومستشفى الطوارئ، ومستشفى الأورام بالجامعة، والمستشفى التعليمي بجامعة كفرالشيخ، وتطوير الدرجة الممتازة بمستشفى كفرالشيخ العام، ومستشفى الحميات، ومستشفى الصدر، ومستشفى مركز الأورام بمدينة كفرالشيخ، وتطوير مستشفى دسوق العام، وتطوير مستشفى العبور للتأمين الصحي.

كما تم إنشاء وتشغيل مستشفى بلطيم التخصصي، ومستشفي بيلا المركزي، ومستشفى سيدي غازي المركزي، ومستشفى برج البرلس المركزي، ومستشفى قلين المركزي، وجاري إنشاء مستشفى مطوبس المركزي، ومستشفى الرياض المركزي، ومستشفى الحامول المركزي، وتطوير مستشفى الجلدية، والمركز الطبي بمدينة كفرالشيخ، بالإضافة إلى الإنتهاء من إعادة إنشاء وتطوير عدد من الوحدات الصحية بقرى المحافظة، وذلك لتقديم خدمة طبية متقدمة لأهالي محافظة كفر الشيخ.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى المدينة الطبية بجامعة كفرالشيخ، والتي تضم مستشفى الطوارئ الذي يقام على مساحة 45 ألف متر مربع، ويتكون من دور أرضي، و8 أدوار متكررة، ويضم العديد من الأقسام، ومنها (قسم الطوارئ، قسم الأشعة، قسم الغسيل الكلوي)، بسعة 75 سريرًا، قسم الحروق بسعة 35 سريرًا، 9 غرف عناية مُركزة، 76 غرفة إقامة، بإجمالي 455 سريرًا للإقامة، 15 غرفة عمليات كُبرى، 7 غرف عمليات صُغرى، بإجمالي عدد الأسرة بالمستشفى 690 سريرًا، ومركز الأورام الذي يُقام على مساحة 8 آلاف متر مربع، ويتكون من دور أرضي، و3 أدوار علوية، ويضم غرفتين إشعاع خطي علاجي، وغرفة محاكاة، و3 غرف أشعة مقطعية ورنين وسينيه، و38 سريرًا للعلاج الكيماوي و38 سريرًا للإقامة، ومبنى العيادات الخارجية والتعليم الطبي الذي يُقام على مساحة 20 ألف متر مربع، ويتكون من دور أرضي، و8 أدوار متكررة، ويضم 48 عيادة، وغرفتين للأشعة، و10 مدرجات سعة 100 فرد، و12 صالة تشريح.

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