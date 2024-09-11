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ثقافة وفنون

تعيين شيرين الخطيب رئيسا لإذاعة الشرق الأوسط

شيرين الخطيب، فيتو
شيرين الخطيب، فيتو

أعلن محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، تعيين الإذاعية شيرين الخطيب لرئاسة إذاعة الشرق الأوسط، متمنيًا لها دوام التوفيق في مشوارها الفني.

وقال محمد نوار، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أصدر الإذاعي محمد نوار رئيس الإذاعة قرارًا بتعيين الإذاعية شيرين الخطيب لرئاسة إذاعة الشرق الأوسط.

على الجانب الآخر، كشف محمد نوار، مؤخرًا، عن عودة الإذاعي الشهير الإعلامي أحمد عبد الظاهر، أحد أشهر أصوات إذاعة القرآن الكريم، إلى تقديم برنامج لغة القرآن خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد خروجه على المعاش منذ 3 سنوات تقريبًا.

 

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