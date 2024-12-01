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دار الإفتاء: الثلاثاء غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1446 هجريًا

هلال شهر جمادى الآخرة،
هلال شهر جمادى الآخرة، فيتو
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أعلنت دار الإفتاء المصرية عن نتيجة استطلاع هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1446 هجريًا، وذلك من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.

 

دار الإفتاء تعلن غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1446 هجريًا

 

وأشارت الدار إلى أنه لم يتسن لها التحقق من رؤية الهلال، وعليه يكون غدًا الإثنين هو المتمم لشهر جمادى الأولى، ويكون بعد غد الثلاثاء الموافق الثالث من شهر ديسمبر الجاري هو غرة شهر جمادى الأولى لعام 1446 هجريًا.

 

وفي وقت سابق كشفت الحسابات الفلكية  أنه يولد هلال شهر جمادى الآخرة مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثامنة والدقيقة 22 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحد 29 من جمادى الأولى 1446هـ الموافق 2024/12/1م (يوم الرؤية).

ظروف رؤية هلال شهر جمادى الآخرة 

ويغرب القمر فى مكة المكرمة مع غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، أما فى القاهرة فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم بـ 6 دقائق، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين 1-7 دقائق، ويلاحظ أن القمر يغرب مع غروب شمس ذلك اليوم فى كل من حلايب وتوشكا. أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (1- 15 دقيقة).

موعد غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1446 هجريًَا

وبذلك يكون يوم الإثنين 2024/12/2م هو المتمم لشهر  جمادى الأولى 1446هـ، وتكون غرة شهر جمادى الآخرة 1446هـ فلكيًّا يوم الثلاثاء 2024/12/3م.

نظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمري الذي يتمثل بالمدة الزمنية التي يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض، والأشهر الهجرية هى: 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأولى – 6 جمادى الآخرة – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة.

 

والتقويم الهجري أو القمري أو الإسلامي هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمي للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة في 12 ربيع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعًا لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجري.

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