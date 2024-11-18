تجديد حبس عاطل بتهمة إدارة كيان تعليمى وهمي للنصب على المواطنين بالنزهة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس عاطل بتهمة إدارة كيان تعليمى دون ترخيص بغرض النصب والاحتيال على المواطنين، 15 يوما على ذمة التحقيق.
كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إدارة أحد الأشخاص كيان تعليمى "دون ترخيص"، كائن بمنطقة النزهة الجديدة بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان المشار إليه ومطبوعات دعائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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