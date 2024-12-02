المتهم بتصوير زميلتيه حال تغييرهما ملابسهما للنيابة: مش عارف الكاميرا اتفتحت إزاي

أنكر عامل النظافة المتهم بتصوير زميلتيه أثناء تغيير ملابسهما داخل مخزن محل حلواني شهير أمام المحكمة، التهم التي وجهت إليه، بتصوير زميلتيه خلسة خلال تغيير ملابسهما، قائلا: معملتش حاجة ومعرفش الكاميرا اتفتحت إزاي.

وبدأت محكمة الجيزة ، منذ قليل، أولى جلسات محاكمة عامل نظافة صور زميلتيه أثناء تغيير ملابسهما داخل مخزن محل حلواني شهير بتهمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة.

وتضمن أمر إحالة المتهم للمحاكمة أنه اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليهما م. م و ف.ع بأن التقط لهما تسجيلا مرئيا، جرى بمكان خاص عن طريق هاتفه المحمول بغير رضاهما، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

اكتشاف هاتف محمول مشغل على خاصية الفيديو في غرفة تغيير الملابس

وكشفت مقدمتا البلاغ أنهما اكتشفتا وجود هاتف محمول مشغل على خاصية الفيديو في غرفة تغيير الملابس، وتبين أنه ملك المتهم، ووجهتا اتهاما له بتصويرهن أثناء تبديل ملابسهن.

وكلفت النيابة المباحث بإجراء التحريات حول الواقعة، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

اتهام عامل بتصوير زميلاته داخل محل

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد اتهام عامل بتصوير زميلاته داخل محل بالشيخ زايد

ألقى رجال المباحث بالجيزة القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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