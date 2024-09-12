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حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل استضافة المؤتمر الـ10 للمسئولين عن حقوق الإنسان العرب

الداخلية تكشف تفاصيل
الداخلية تكشف تفاصيل استضافة المؤتمر العاشر للمسئولين

استضافت وزارة الداخلية المصرية "المؤتمر العاشر للمسئولين عن حقوق الإنسان فى وزارات الداخلية العربية" بمقر قاعة المؤتمرات والاحتفالات بأكاديمية الشرطة على مدار يومين، وذلك بمشاركة عدد من ممثلى (وزارات الداخلية العربية - البرلمان العربى- المعهد الدولى للعدالة وسيادة القانون – الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان).

وتمت مناقشة عددًا من الموضوعات الهامة وخطط تنفيذ الإستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان فى العمل الأمنى وآليات تنمية قدرات العاملين فى هذا المجال.

وتضمنت الفعاليات المصاحبة للمؤتمر تنظيم زيارة لعدد من أعضاء الوفود المشاركة فى المؤتمر إلى مجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان، وذلك للاضطلاع على التجربة المصرية فى إدارة المؤسسات العقابية التى تطبق أساليب السياسة العقابية بمفهومها الحديث وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان وتطويرها بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء وتأهيلهم لإعادة إنخراطهم بالمجتمع بإعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى.. هذا وقد تركت الزيارة أثرًا طيبًا لدى الوفد الزائر وأشادوا باهتمام وزارة الداخلية بالجانب النفسى والمجتمعى للنزلاء.

ويأتى تنظيم وزارة الداخلية المصرية للمؤتمر للسنة الثالثة على التوالى فى إطار اهتمام الوزارة بإعلاء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان ودعمها وحمايتها وتنفيذها فى المجالات الأمنية.    

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