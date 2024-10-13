القبض على كروان مشاكل بحدائق القبة لتنفيذ حكم قضائي

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على التيك توكر كروان مشاكل بحدائق القبة، في اتهامه بسب وقذف مذيعة شهيرة، ولتنفيذ أحكام قضائية.

وتلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغ من مذيعة شهيرة ووجهت اتهام التيك توكر كروان مشاكل بالسب والقذف.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل إقامة كروان مشاكل، وتم القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة التحقيق.