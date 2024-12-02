تجديد حبس سائق سيارة بتهمة دهس شاب في عين شمس

قرر قاضي المعارضات بـ محكمة جنح عين شمس تجديد حبس سائق سيارة متهم بدهس شاب أثناء عبوره الطريق بشارع الفيروز بمنطقة عين شمس، ما أسفر عن مصرعه 15 يوما على ذمة التحقيق.

سيارة تدهس شابا في عين شمس

وكان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها شاب توفى قبل وصوله المستشفى.

وبالفحص تبين أنه حال عبور الشاب الطريق بشارع الفيروز بمنطقة عين شمس صدمته سيارة مسرعة ما أسفر عن مصرعه.



تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

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