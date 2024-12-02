حبس سائق أتوبيس بتهمة دهس شخص في شبرا

أمرت نيابة شبرا مصر بحبس سائق أتوبيس بتهمة دهس شخص مما أسفر عن مصرعه بشارع شبرا، 4 أيام على ذمة التحقيق.



مصرع شخص في حادث تصادم بشبرا مصر



تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا مفاده وقوع حادث تصادم ووجود متوفي بشارع شبرا.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام أتوبيس بشخص مما تسبب في وفاته، وجرى نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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