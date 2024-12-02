مديرو الإدارات التعليمية بالبحيرة يكثفون أعمال متابعة المدارس (صور)

واصل مديرو عموم الإدارات التعليمية بمحافظة البحيرة كل بنطاق إدارته جولاتهم المرورية على المدارس اليوم وتابعوا انتظام الطلاب داخل الفصول الدراسية واطمأنوا على ارتفاع نسبة حضورهم والتزامهم وتفاعلهم مع المعلمين وأدائهم اختبارات شهر نوفمبر واطمأنوا على مطابقة قوائم الفصول للتعلميات الوزارية المتعلقة بتخفيض الكثافات الطلابية وممارسة الأنشطة التربوية.

جولات مرورية لمديري الإدارات التعليمية بالبحيرة، فيتو

جولات مرورية لمديري الإدارات لمتابعة عدد من مدارس المحافظة

قام مديرو عموم الإدارات التعليمية منذ الصباح الباكر اليوم بحضور طابور الصباح ومراسم تحية العلم والنشيد الوطنى والاستماع الى الاذاعة المدرسية كما قاموا بمتابعة الآليات المتعلقة بأعمال السنة وانتظام أداء الطلاب للتقييمات الاسبوعية والتزامهم بتنفيذ الواجبات المنزلية وتفعيل لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي وكذا جاهزية المدارس لاستقبال امتحانات الفصل الدراسى الأول وتوافر كافة الخدمات والأدوات المساعدة والمعامل وتنظيم دخول وخروج الطلاب وتحقيق الانضباط الإداري.





تحقيق بيئة مدرسية منضبطة للطلاب داخل المدارس

كما تم متابعة تنفيذ خطط النشاط المدرسي ومتابعة نظافة الفصول والأفنية ودورات المياه، والتأكد من صلاحية وسائل الأمن والسلامة وتوافرها داخل المدارس، وتواجد الإشراف بصفة مستمرة على الأدوار والفناء ودورات المياه خلال فترة الفسحة المدرسية، والعمل على تحقيق أهداف العملية التعليمية والتربوية والمساهمة في إعداد بيئة مدرسية منضبطة وآمنة للطلاب.





جولات مرورية لمديري الإدارات التعليمية بالبحيرة، فيتو

جولات مرورية للإطمئنان على سير العملية التعليمية

وأكد وكيل الوزارة يوسف الديب على استمرار المتابعات لتغطية جميع مدارس المحافظة والاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية فى الفترتين الصباحية والمسائية ورصد اى تحديات تعوق تطبيق الآليات والقرارات المعلنة ووضع الحلول السريعة والمناسبة لها وذلك بجميع المدارس بكافة مراحلها ونوعياتها التعليمية لضبط مسار العمل وتقديم أفضل الخدمات التعليمية.

ويأتي ذلك فى ضوء تكليفات وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة لمديري عموم الادارات التعليمية بتكثيف أعمال المتابعة والمرور الميداني على جميع المدارس لمتابعة مسار الدراسة واختبارات شهر نوفمبر وانتظام حضور الطلاب داخل المدارس وتحقيق الانضباط الإداري والتعليمي وتفعيل القرارات الوزارية والكتب الدورية والوقوف على اتمام استعدادات المدارس لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.