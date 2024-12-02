عملاق أوروبي جديد يدخل صراع ضم محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادٍ أوروبي جديد بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

باريس سان جيرمان يرغب في ضم صلاح

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن هناك فرصًا جيدة لانتقال النجم المصري محمد صلاح إلى نادي باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت: النادي الباريسي بدأ محادثات مع محمد صلاح منذ فترة طويلة وفقًا لما صرّح به أحد المطلعين على تفاصيل المفاوضات.

ويأتي هذا في ظل اهتمام أندية إنتر ميلان وبرشلونة بالتعاقد مع محمد صلاح وأيضا إنترميامي الأمريكي حال رحيله مجانا عن ليفريول بنهاية الموسم الجاري.

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