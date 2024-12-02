الإثنين 02 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عملاق أوروبي جديد يدخل صراع ضم محمد صلاح

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادٍ أوروبي جديد بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

باريس سان جيرمان يرغب في ضم صلاح 

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن هناك فرصًا جيدة لانتقال النجم المصري محمد صلاح إلى نادي باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت: النادي الباريسي بدأ محادثات مع محمد صلاح منذ فترة طويلة وفقًا لما صرّح به أحد المطلعين على تفاصيل المفاوضات.

ويأتي هذا في ظل اهتمام أندية إنتر ميلان وبرشلونة بالتعاقد مع محمد صلاح وأيضا إنترميامي الأمريكي حال رحيله مجانا عن ليفريول بنهاية الموسم الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإنتقالات الصيفية المقبلة الانتقالات الصيف النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول النجم صحيفة ليكيب الفرنسية

مواد متعلقة

كاراجر ينتقد محمد صلاح من جديد، لهذا السبب

إقالة جديدة في الدوري السعودي لسوء النتائج

بعد السقوط أمام بالماس، اختبار صعب ينتظر برشلونة

فان دايك: محمد صلاح أسطورة ليفربول وسعيد باللعب بجواره

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لوفاة اللاعب عمرو كالوشا

ليست النهاية، آخر ما كتبه عمرو كالوشا لاعب ساحة ناصر قبل وفاته بالشرقية

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة صادمة بشأن اتفاق صندوق النقد

رئيس شعبة الذهب يكشف عن توقعاته للأسعار الفترة المقبلة (فيديو)

عملاق أوروبي جديد يدخل صراع ضم محمد صلاح

حارس مانشستر سيتي: جماهير ليفربول تستحق ما فعله جوارديولا معهم

مزاد علني لبيع السيارات بجمارك مطار القاهرة غدا

سعر الجنيه الذهب في الصاغة (تحديث لحظي)

منوعات

المزيد

بعد إلغاء حكم الإعدام، إطلاق سراح المغني الإيراني توماج صالحي

100 قتيل في اشتباكات بين مشجعين خلال مباراة كرة قدم بـ غينيا (فيديو)

دراسة: التدخين الإلكتروني يؤذي الأوعية الدموية

بريطانيا تستعين بـ كلب بوليسي لمكافحة أمراض النباتات المدمرة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

سعر كيلو الأرز في الأسواق مساء اليوم الأحد 1/12/2024

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

تعرف على سعر النحاس بالسوق في بداية ديسمبر

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات بايك في ديسمبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 2 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 2 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 2 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية