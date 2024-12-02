الإثنين 02 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

برشلونة يرفض ضم محمد صلاح لهذا السبب

محمد صلاح
محمد صلاح

تتزايد التكهنات حول مستقبل الدولي المصري محمد صلاح، المرتبط بعقد مع ليفربول حتى صيف 2025، والذي لم يتوصل لاتفاق مع النادي الإنجليزي على التجديد، حتى الآن.

وذكرت تقارير صحفية سابقة، أن برشلونة قد يتجه للتوقيع مع صلاح مجانًا، الصيف المقبل.

خبير الميركاتو يصدم محمد صلاح

لكن خبير الميركاتو، الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، قال في هذا الصدد عبر حسابه على "فيسبوك": "لا يعمل نادي برشلونة على صفقة محمد صلاح، رغم الشائعات المنتشرة".


وتابع: "خطة البارسا تركز على مطاردة اللاعبين الأصغر سنًّا".

ويبلغ محمد صلاح من العمر 32 عامًا، وسيكمل عامه الـ33 في شهر يونيو المقبل، بالتزامن مع انتهاء عقده الحالي.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن رغبة البارسا في ضم الدولي المصري الآخر، عمر مرموش، نجم آينتراخت فرانكفورت، بعد انتهاء الموسم الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد صلاح ليفربول برشلونة فابريزيو رومانو نادي برشلونة البارسا

مواد متعلقة

مباريات قوية تنتظر برشلونة في الليجا ودوري الأبطال خلال ديسمبر

7 أندية تفتح خزائنها لضم محمد صلاح حال الرحيل عن ليفربول

عملاق أوروبي جديد يدخل صراع ضم محمد صلاح

كاراجر ينتقد محمد صلاح من جديد، لهذا السبب

الأكثر قراءة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 3 - 12 - 2024

1590 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024

وزير الشئون النيابية يعلن إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم الأسر البديلة

مات وسره معه، انتحار قاتل أسرته بطوخ أسفل عجلات قطار بالقليوبية

ارتفاع أسعار زبادو جهينة في الأسواق

القبض على لاعب كرة قدم تونسي بتهمة حيازة مواد مخدرة

مغادرة جميع قيادات حركة حماس الأراضي القطرية مع عائلاتهم إلى وجهات مختلفة

منوعات

المزيد

القبض على لاعب كرة قدم تونسي بتهمة حيازة مواد مخدرة

بنفس سيناريو أفلام هوليود، سجين يدير شبكة نصب في بنغازي من داخل السجن

رسالة توفيق عكاشة الغامضة عن بحيرة طبرية تثير القلق، والنشطاء يربطونها بظهور المسيح الدجال

الشرطة التركية تقتحم منزلا لإيقاظ مالكه من النوم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الاثنين في الأسواق؟

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 2 ديسمبر في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام من مباريات الزمالك وغزل المحلة قبل موقعة الدوري المصري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن جبير (2 - 4)

مفتي الجمهورية: إصدار قانون لتجريم الفتوى من غير المتخصصين

دار الإفتاء توضح حكم النقوط الذي يقدم في المناسبات الاجتماعية

المزيد
الجريدة الرسمية