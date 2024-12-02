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رياضة

تعرف على أكبر نتيجة للزمالك في لقاءات غزل المحلة وهدافي الفريقين

زيزو
زيزو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره غزل المحلة اليوم الاثنين في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تستعرض فيتو أكبر فوز للزمالك وهدافين القلعة البيضاء قبل لقاء غزل المحلة

- أكبر فوز للزمالك 6-1 وتكرر مرتين موسمي 1957-1958 و2011-2012
أكبر فوز للمحلة 3-1 وتكرر مرتين موسمي 1962-1963 و1965-1966 
- هداف الزمالك حسن شحاتة برصيد 6 أهداف
هداف الزمالك من الجيل الحالي زيزو برصيد 3 أهداف
هداف المحلة محمود المشاقي برصيد 7 أهداف

 

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة 

 تنطلق مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم الاثنين في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة على أرضية استاد غزل المحلة. 

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة 

تنقل مباراة الزمالك وغزل المحلة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

وفي السطور التالية نستعرض القيمة السوقية لفريقي الزمالك وغزل المحلة قبل مباراتهما في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز. 

 

القيمة السوقية للزمالك وغزل المحلة 

تبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك 16.85 مليون يورو وأغلى لاعب هو أحمد سيد زيزو بقيمة 4 ملايين يورو.

فيما تبلغ القيمة السوقية لفريق غزل المحلة 3.38 مليون يورو وأغلى لاعب هو محمد بن حمودة بقيمة 600 ألف يورو. 

ووفقًا للأرقام السابق ذكرها فإن الزمالك يتفوق على المحلة بالقيمة التسويقية بخمسة أضعاف تقريبًا. 

 

الهدافون التاريخيون لمباريات الزمالك وغزل المحلة 

 يعد الرقم 5 هو أكبر عدد من الأهداف وصل إليه لاعبو الزمالك وغزل المحلة في المباريات التي جمعت الفريقين. 

ويعد الرباعي أشرف بن شرقي وعبد الحليم علي وجمال حمزة وحسن شحاتة لاعبو الزمالك السابقين أكثر من سجل في شباك غزل المحلة بواقع 5 أهداف.

فيما سجل محمود المشاقي لاعب غزل المحلة السابق 5 أهداف في شباك الزمالك. 

الزمالك 
الزمالك 

تاريخ مواجهات الزمالك وغزل المحلة 

تواجه فريقا الزمالك وغزل المحلة 90 مرة في جميع البطولات. 

استطاع الزمالك الفوز في 54 مباراة فيما فاز غزل المحلة 14 مباراة، وحسم التعادل 22 مباراة. 

وسجل لاعبو الزمالك 130 هدفا في شباك غزل المحلة، فيما سجل لاعبو المحلة 52 هدفا. 

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