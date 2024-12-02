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وكيل تعليم الدقهلية يشهد فعاليات إطلاق المجلس التسييري للتدريب المزدوج

وكيل تعليم الدقهلية،
وكيل تعليم الدقهلية، فيتو

شهد الدكتور أشرف العربي وكيل تعليم الدقهلية  فعاليات إطلاق المجلس التسييري للتعليم والتدريب المزدوج، وذلك ‏تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

احتفالية إطلاق المجلس التسييري للتعليم والتدريب المزدوج 

وتوجه اليوم  الدكتور أشرف العربي مدير المديرية يرافقه دكتور أشرف العدل مدير عام التعليم الفني لحضور فعاليات احتفالية إطلاق المجلس التسييري للتعليم والتدريب المزدوج.
INNOVAT 2 ( شراكة لمستقبل التعليم الفني ).

تطوير وتوطين الصناعة وإعداد جيل من الطلاب الأكفاء لسوق العمل 

ويهتم المجلس بمستقبل التعليم الفني كنواه لتطوير وتوطين الصناعة وإعداد جيل من الطلاب الأكفاء لمواكبة احتياجات سوق العمل النامي في مصر ومتطلباته المتغيرة والمتطورة بسرعة كبيرة.

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