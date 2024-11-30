بايرن ميونخ يتعادل 1-1 مع بوروسيا دورتموند في كلاسيكو الدوري الألماني (فيديو وصور)

تعادل فريق بوروسيا دورتموند مع نظيره بايرن ميونخ بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سيجنال إيدونا بارك، اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة رقم 12 من الدوري الألماني.

وسجل هدف التقدم لفريق بوروسيا دورتموند اللاعب جيتينز في الدقيقة 27، وتعادل جمال موسيالا لبايرن ميونخ في الدقيقة 85.

سرعة الكرة في الهدف الذي سجله جيمي لاعب دورتموند في شباك بايرن ميونيخ 82 كم في الساعة#الدوري_الألماني #بايرن_ميونيخ #دورتموند pic.twitter.com/QHl1ZH4Uwk — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 30, 2024



ترتيب بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

وبتلك النتيجة يحتل بايرن ميونخ صدارة جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، ولم يتعرض لأي هزيمة هذا الموسم، بينما يتواجد دورتموند في المركز الخامس برصيد 20 نقطة.



تشكيل بوروسيا دورتموند

تشكيل بايرن ميونخ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.