الإثنين 02 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

شريف فتحي: إعداد رؤية جديدة لتنويع المقاصد السياحية المصرية

وزير السياحة بمجلس
وزير السياحة بمجلس النواب، فيتو

قال وزير السياحة، شريف فتحى: إن ما تملكه مصر من ثروة طبيعية ضخمة من نهر النيل وآلاف الكيلومترات على الشواطئ والمحميات الطبيعية والصحارى والجبال وغيرها من الكنوز والآثار، تقدم عرضًا ثريًّا لمختلف المنتجات السياحية التى تلبى احتياجات كافة السائحين بالعالم.

صياغة رؤية استراتيجية جديدة لوزارة السياحة

وأشار أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن بناء على ذلك تم صياغة رؤية استراتيجية جديدة للوزارة لتكون مصر هى المقصد السياحى الأكثر تنوعا فى العالم، متابعا، ويجب أن يكون لدينا الطموح والتصميم لتنفيذ تلك الرؤية.

إبراز التنوع السياحى والرقابة على الأنشطة وبناء القدرات

وأضاف وزير السياحة، أن الوزارة تعمل على إبراز التنوع السياحي والرقابة على الأنشطة وبناء القدرات، وتقوم خطة على تنمية قطاع الاستثمار فى السياحة من خلال التوسع فى بناء الغرف السياحية وتقديم حوافز للاستثمار، مشيرا إلى إقرار مبادرتين من مجلس الوزراء فى ذلك الأمر، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية للتوسع فى مشروعات قائمة تم البدء فيها. 

وكان  شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أكد أن مصر تكثف جهودها من أجل تحقيق 30 مليون سائح نهاية العقد الحالي للحصول على نصيب مصر من خريطة السياحة العالمية.

بيان وزير السياحة والآثار أمام مجلس النواب

جاء ذلك أثناء إلقاء بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن استراتيجيات تعزيز قطاعي السياحة والآثار، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة، وتعزيز السياحة الإلكترونية.

تحقيق مصر نمو في قطاع السياحة

وأشار الوزير، إلى أن مصر استطاعت تحقيق نمو قياسي في 2023، قائلا: وفد 14،9 مليون سائح بإيرادات 14 مليار دولار أمريكي.

مؤشرات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر

وأكد وزير السياحة، أن مؤشرات الحركة الوافدة إلى مصر العام الحالي، تؤكد أن هناك معدلات نمو مرتفعة، مشيرًا إلى أنه حتى شهر نوفير وصل مصر 14 مليون سائح، ومن المتوقع أن يتم وصول 15،3 مليون سائح بنهاية العام.

أسباب تأثر قطاع السياحة في مصر

ولفت الوزير، إلى أن الوضع الجيوسياسي غير المستقر المحيط بمصر، أثر على نمو السياحة، موضحًا أن التوقعات كانت تشير إلى أن النمو يصل إلى 10%، إلا أنه حدث تباطؤ لتصل نحو 5%، بسبب الظروف المحيطة التي أثرت على النمو المطلوب.

العوامل الجيوسياسية بالمنطقة أثرت على مصر سياحيا

وقال وزير السياحة: تغير العوامل التي أثرت على تدفقات السياحة أدت لتغيير التنبؤات بشأن وصول السائحين في مصر، مشيرا إلى أن 30 مليون سائح رقم تردد كثيرًا للوصول إليها في 2030، وهو الأمر الذي يتطلب استقرار سياسي لضمان التدفقات السياحية، وما يتعلق بالبنية التحتية مثل بناء الفنادق وغيرها.

إعادة تقييم مستهدفات الـ30 مليون سائح

وأكد وزير السياحة والآثار أمام مجلس النواب، أنه سيتم إعادة تقييم مستهدف الـ30 مليون سائح كل 6 أشهر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجلسة العامة لمجلس النواب الدكتور حنفي جبالي الغرف السياحية المقصد السياحي المنتجات السياحية مجلس النواب مجلس الوزراء وزير السياحة قطاع الاستثمار

مواد متعلقة

وزير السياحة يكشف بالأرقام أمام النواب معدلات نمو الحركة السياحية

اليوم، مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي

النواب يحيل بيان وزير الطيران للجان البرلمانية.. الحنفي يكشف خطة عودة مصر للطيران إلى المسار الصحيح.. ويرد على حقيقة بيع المطارات المصرية

وزير السياحة يلتقي المستثمرين السياحيين بجنوب سيناء

الأكثر قراءة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 3 - 12 - 2024

1590 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024

مات وسره معه، انتحار قاتل أسرته بطوخ أسفل عجلات قطار بالقليوبية

وزير الشئون النيابية يعلن إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم الأسر البديلة

ارتفاع أسعار زبادو جهينة في الأسواق

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن جبير (2 - 4)

مغادرة جميع قيادات حركة حماس الأراضي القطرية مع عائلاتهم إلى وجهات مختلفة

منوعات

المزيد

القبض على لاعب كرة قدم تونسي بتهمة حيازة مواد مخدرة

بنفس سيناريو أفلام هوليود، سجين يدير شبكة نصب في بنغازي من داخل السجن

رسالة توفيق عكاشة الغامضة عن بحيرة طبرية تثير القلق، والنشطاء يربطونها بظهور المسيح الدجال

الشرطة التركية تقتحم منزلا لإيقاظ مالكه من النوم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الاثنين في الأسواق؟

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 2 ديسمبر في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام من مباريات الزمالك وغزل المحلة قبل موقعة الدوري المصري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن جبير (2 - 4)

مفتي الجمهورية: إصدار قانون لتجريم الفتوى من غير المتخصصين

دار الإفتاء توضح حكم النقوط الذي يقدم في المناسبات الاجتماعية

المزيد
الجريدة الرسمية