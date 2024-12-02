شريف فتحي: إعداد رؤية جديدة لتنويع المقاصد السياحية المصرية

قال وزير السياحة، شريف فتحى: إن ما تملكه مصر من ثروة طبيعية ضخمة من نهر النيل وآلاف الكيلومترات على الشواطئ والمحميات الطبيعية والصحارى والجبال وغيرها من الكنوز والآثار، تقدم عرضًا ثريًّا لمختلف المنتجات السياحية التى تلبى احتياجات كافة السائحين بالعالم.

صياغة رؤية استراتيجية جديدة لوزارة السياحة

وأشار أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن بناء على ذلك تم صياغة رؤية استراتيجية جديدة للوزارة لتكون مصر هى المقصد السياحى الأكثر تنوعا فى العالم، متابعا، ويجب أن يكون لدينا الطموح والتصميم لتنفيذ تلك الرؤية.

إبراز التنوع السياحى والرقابة على الأنشطة وبناء القدرات

وأضاف وزير السياحة، أن الوزارة تعمل على إبراز التنوع السياحي والرقابة على الأنشطة وبناء القدرات، وتقوم خطة على تنمية قطاع الاستثمار فى السياحة من خلال التوسع فى بناء الغرف السياحية وتقديم حوافز للاستثمار، مشيرا إلى إقرار مبادرتين من مجلس الوزراء فى ذلك الأمر، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية للتوسع فى مشروعات قائمة تم البدء فيها.

وكان شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أكد أن مصر تكثف جهودها من أجل تحقيق 30 مليون سائح نهاية العقد الحالي للحصول على نصيب مصر من خريطة السياحة العالمية.

بيان وزير السياحة والآثار أمام مجلس النواب

جاء ذلك أثناء إلقاء بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن استراتيجيات تعزيز قطاعي السياحة والآثار، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة، وتعزيز السياحة الإلكترونية.

تحقيق مصر نمو في قطاع السياحة

وأشار الوزير، إلى أن مصر استطاعت تحقيق نمو قياسي في 2023، قائلا: وفد 14،9 مليون سائح بإيرادات 14 مليار دولار أمريكي.

مؤشرات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر

وأكد وزير السياحة، أن مؤشرات الحركة الوافدة إلى مصر العام الحالي، تؤكد أن هناك معدلات نمو مرتفعة، مشيرًا إلى أنه حتى شهر نوفير وصل مصر 14 مليون سائح، ومن المتوقع أن يتم وصول 15،3 مليون سائح بنهاية العام.

أسباب تأثر قطاع السياحة في مصر

ولفت الوزير، إلى أن الوضع الجيوسياسي غير المستقر المحيط بمصر، أثر على نمو السياحة، موضحًا أن التوقعات كانت تشير إلى أن النمو يصل إلى 10%، إلا أنه حدث تباطؤ لتصل نحو 5%، بسبب الظروف المحيطة التي أثرت على النمو المطلوب.

العوامل الجيوسياسية بالمنطقة أثرت على مصر سياحيا

وقال وزير السياحة: تغير العوامل التي أثرت على تدفقات السياحة أدت لتغيير التنبؤات بشأن وصول السائحين في مصر، مشيرا إلى أن 30 مليون سائح رقم تردد كثيرًا للوصول إليها في 2030، وهو الأمر الذي يتطلب استقرار سياسي لضمان التدفقات السياحية، وما يتعلق بالبنية التحتية مثل بناء الفنادق وغيرها.

إعادة تقييم مستهدفات الـ30 مليون سائح

وأكد وزير السياحة والآثار أمام مجلس النواب، أنه سيتم إعادة تقييم مستهدف الـ30 مليون سائح كل 6 أشهر.

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