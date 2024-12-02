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رياضة

الأهلي يستعيد طاهر محمد طاهر في تشكيلته أمام أورلاندو

طاهر محمد طاهر لاعب
طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي، فيتو

 الأهلي، يعود طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي إلى تشكيلة الفريق في مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي السبت القادم، بعد غيابه عن تشكيل الأهلي لمباراة البنك الأهلي أمس لتراكم البطاقات. 

وينتظم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في مران الأهلي الجماعي اليوم بعد غيابه أمس عن مران المستبعدين من مباراة البنك الأهلي، عقب الحصول على إذن من الجهاز الفني للراحة. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

يبدأ اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر استعداداته دون راحة لمواجهة أورلاندو يوم 7 من الشهر الجاري في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

 ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي يوم السبت الموافق 7 من شهر ديسمبر الجاري في الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. 

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة قنوات بي أن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.  

 

وتعادل الأهلي أمس سلبيا أمام البنك الأهلي ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

 

تشكيل الأهلي لمباراة البنك الأهلي 

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير

في خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله.

في خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، كهربا.

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