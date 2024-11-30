الأحد 01 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

بن غفير يأمر بمصادرة مكبرات الصوت الخاصة بالمساجد لسبب غريب

بن غفير، فيتو
بن غفير، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم السبت، أن  وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، أوعز إلى قيادة الشرطة بمصادرة مكبرات الصوت من المساجد، بذريعة أن الأذان يزعج اليهود.

بن غفير يطالب بمصادرة مكبرات الصوت من المساجد 

وأفادت وسائل إعلام عبرية: "بأن إيتمار بن غفير أوعز  لقيادة الشرطة الإسرائيلية بالبدء بمصادرة مكبرات الصوت الخاصة ببث الأذان من المساجد وخصوصا في البلدات المختلطة بذريعة أن الأذان يزعج المواطنين اليهود، وطالب بفرض غرامات في الحالات التي لا يمكن مصادرة السماعات فيها".

انتهاكات بن غفير للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي 

وتجدر الإشارة إلى أن إيتمار بن غفير ارتكب العديد من الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات مثل المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي، واقتحم وزير الأمن القومي المتطرف مع  الآلاف من المستوطنين الحرم الإبراهيمي في الخليل أكثر من مرة.

وفي أغسطس الماضي، أثار بن غفير الجدل بعدما شكك في الوضع القائم في باحات المسجد الأقصى، مبديا تأييده بناء كنيس في المكان، وذلك بعد تنفيذه العديد من الاقتحامات للمسجد.

ومن جانبها، أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن "إدانتها الشديدة لتصريحات الوزير المتطرف إيتمار بن غفير الداعية لإنشاء كنيس داخل المسجد الأقصى المبارك، واستمرار مجموعات المستوطنين المتطرفين ووزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي باقتحام وتدنيس باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي".

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بن غفير المساجد اليهود المسجد الأقصى الحرم الابراهيمى

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