الأحد 01 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

منظمة المطبخ العالمي تعلن تعليق عملياتها في غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلنت منظمة "المطبخ العالمي"، اليوم السبت، تعليق عملياتها في قطاع غزة، بعدما أصابت غارة إسرائيلية سيارة تقل طاقما تابعا لها.

تعليق عمليات المطبخ العالمي في غزة

وفي وقت سابق أكد جيش الاحتلال أنه قتل فردا في طاقم منظمة "وورلد سنترال كيتشن المطبخ المركزي العالمي"، وصفته بأنه "إرهابي"، مدعية مشاركته في هجوم شنته حركة حماس في الـ7 من شهر أكتوبر من عام 2023، على جنوب إسرائيل.

وأشارت المنظمة في بيان، نقلته "رويترز"، إلى أن "لا علم لها بأن أحدا ممن كانوا في السيارة له صلة بهجوم حماس في السابع من أكتوبر".

 

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت مصادر فلسطينية، عن مقتل ثلاثة موظفين من منظمة "المطبخ العالمي" الدولية العاملة في قطاع غزة، إثر غارة جوية إسرائيلية.

وقالت المصادر إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة كانت تسير على شارع صلاح الدين (محور فيلادلفيا)؛ ما أدى لمقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين.

 

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