الإثنين 02 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يفتتحان ملتقى توظيف مصر بمركز شباب باب الشعرية

وزيرالرياضة ومحافظ
وزيرالرياضة ومحافظ القاهرة يفتتحان ملتقي توظيف مصر

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،  والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة؛ ملتقى توظيف مصر بمركز شباب باب الشعرية، بمشاركة 29 شركة تُقدم 1599 وظيفة للمؤهلات العليا والمتوسطة، بالتعاون مع عدد من الشركات والمؤسسات الكبرى، ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وبحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.


يُعد ملتقى التوظيف الذي تستمر فعالياته حتى الثالثة عصر اليوم؛ هو أحد المبادرات التي تُركز على ربط الشباب بالفرص الوظيفية المتاحة في السوق المحلي.


في كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي أن ملتقيات التوظيف تُسهم في تيسير عملية التوظيف وتقديم فرص عمل للشباب من مختلف التخصصات، بمشاركة العديد من الشركات الخاصة التي تقدم عروضًا متعددة للوظائف المتنوعة، بالإضافة إلى ورش عمل ودورات تدريبية تهدف إلى تطوير مهارات الشباب وتعزيز فرصهم في سوق العمل.


وأشار الوزير إلى أن هذه الملتقيات تعتبر جزءًا من استراتيجية الوزارة لتمكين الشباب وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع، لافتًا إلي الدور الحيوي الذي تلعبه مراكز الشباب في دعم هذه المبادرات الاجتماعية والاقتصادية.


وعلى هامش الملتقى، تفقد الدكتور أشرف صبحي والدكتور إبراهيم صابر والحضور، معرضًا مميزًا   للمنتجات اليدوية والتراثية، بالإضافة إلى جانب ورش العمل التي ركزت على تدريب المشاركين على الحرف اليدوية وتنمية مهاراتهم، وذلك في إطار دعم الوزارة للصناعات الحرفية والتراثية وتوفير فرص لتطوير مهارات الشباب، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على التراث وإيجاد فرص عمل مبتكرة للشباب.


يوفر ملتقى التوظيف المقام بمركز شباب باب الشعرية، فرص عمل في مختلف المجالات مثل التمويل، المحاسبة، المبيعات، التسويق، والإدارة، ويمكن للمؤهلين التقديم مباشرة في المكان لكل الوظائف المتاحة في الشركات المشاركة، حيث سيقوم كل مسؤول توظيف في الشركات المختلفة باستقبال المتقدمين والإجابة على استفساراتهم حول الوظائف.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الشباب والرياضة محافظ القاهرة مركز شباب باب الشعرية ملتقى توظيف مصر أشرف صبحي إبراهيم صابر

مواد متعلقة

وزير الشباب والرياضة يتابع آخر استعدادات احتفالية "قادرون باختلاف"

وزير الشباب يلتقي مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال بتشكيله الجديد

الشباب والرياضة تنظم ملتقى "توظيف مصر" بمركز شباب باب الشعرية

وزارة الشباب والرياضة تنظم ملتقى توظيف بالإسكندرية

الأكثر قراءة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 3 - 12 - 2024

1590 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024

وزير الشئون النيابية يعلن إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم الأسر البديلة

مات وسره معه، انتحار قاتل أسرته بطوخ أسفل عجلات قطار بالقليوبية

ارتفاع أسعار زبادو جهينة في الأسواق

القبض على لاعب كرة قدم تونسي بتهمة حيازة مواد مخدرة

مغادرة جميع قيادات حركة حماس الأراضي القطرية مع عائلاتهم إلى وجهات مختلفة

منوعات

المزيد

القبض على لاعب كرة قدم تونسي بتهمة حيازة مواد مخدرة

بنفس سيناريو أفلام هوليود، سجين يدير شبكة نصب في بنغازي من داخل السجن

رسالة توفيق عكاشة الغامضة عن بحيرة طبرية تثير القلق، والنشطاء يربطونها بظهور المسيح الدجال

الشرطة التركية تقتحم منزلا لإيقاظ مالكه من النوم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الاثنين في الأسواق؟

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 2 ديسمبر في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام من مباريات الزمالك وغزل المحلة قبل موقعة الدوري المصري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن جبير (2 - 4)

مفتي الجمهورية: إصدار قانون لتجريم الفتوى من غير المتخصصين

دار الإفتاء توضح حكم النقوط الذي يقدم في المناسبات الاجتماعية

المزيد
الجريدة الرسمية