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رياضة

10 آلاف مشجع يحتفلون بوصول بوتافوجو عقب التتويج بكأس ليبرتادوريس

بوتافوجو
بوتافوجو

كشفت تقارير صحفية أن نحو 10 آلاف مشجع احتفلوا بوصول بوتافوجو البرازيلي مظفرًا إلى ريو دي جانيرو، برفقة المدرب البرتغالي أرتور خورخي، عقب تتويجه للمرة الأولى بكأس ليبرتادوريس على حساب مواطنه أتلتيكو مينيرو (3-1) في بوينس آيرس.

وتنقلت كأس البطولة القارية من يد إلى يد، على حافلة بدون سقف، كانت في مقدمة موكب النصر لجماهير نادي بوتافوجو، التي احتفلت مع اللاعبين بالانتصار.

وهبطت طائرة الفريق البرازيلي في ريو دي جانيرو، ولكن العديد من المشجعين كانوا موجودين بالفعل منذ الصباح، في جادة (ناسيونيس أونيداس)، التي ظلت مغلقة أمام حركة المرور طوال اليوم تقريبا، لضمان السلامة والنظام خلال الاحتفالات.

ومن المقرر أن يسافر بوتافوجو، المتصدر، إلى بورتو أليجري، ليخوض يوم الأربعاء مباراة أمام إنترناسيونال، في الجولة قبل الأخيرة من الدوري البرازيلي.

كأس ليبرتادوريس

وحقق بوتافوجو بذلك أول لقب في تاريخه ببطولة كأس ليبرتادوريس.

كما اقترب بوتافوجو بشدة من حسم تتويجه بلقب الدوري البرازيلي هذا الموسم، الذي يتربع على صدارته حاليًا.

ضمن بوتافوجو بذلك اللقب مشاركته في بطولة كأس إنتركونتيننتال "كأس القارات للأندية" بقطر.

وضرب بوتافوجو موعدًا أمام باتشوكا المكسيكي للمنافسة على لقب ديربي الأمريكتين في البطولة القارية يوم 11 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يصعد الفائز من تلك المواجهة لمواجهة الأهلي بطل أفريقيا يوم 14 ديسمبر.

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