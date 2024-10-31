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تاريخ مواجهات بوتافوجو ضد أتليتكو مينيرو قبل نهائي كوبا ليبرتادوريس

تاريخ مواجهات بوتافوجو
تاريخ مواجهات بوتافوجو ضد أتليتكو مينيرو، فيتو

 كوبا ليبرتادوريس، ضرب بوتافوجو البرازيلي، موعدا مع مواطنه أتليتكو مينيرو، في نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس.

تاريخ مواجهات بوتافوجو ضد أتليتكو مينيرو قبل نهائي كوبا ليبرتادوريس

وقبل نهائي كوبا ليبرتادوريس خاض بوتافوجو البرازيلي 56 مباراة أمام مواطنه أتلتيكو مينيرو، حقق منها الفوز في 25 مباراة وتعادل في 13 لقاء وخسر 18 مباراة، وأحرز لاعبوه 90 هدفا، فيما استقبلت شباكه بـ 76 هدفا.

موعد مباراة نهائي كوبا ليبرتادوريس

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" أعلن أن يوم 30 نوفمبر 2024، موعدا لمباراة النهائي.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب مونومنتال في بوينس آيرس، معقل نادي ريفر بليت الأرجنتيني.

وصعد فريق بوتافوجو البرازيلي إلى نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه، رغم خسارته أمام بينارول الأوروجواياني في إياب نصف النهائي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما، فجر اليوم الخميس ولكن انتصاره في الذهاب 5-0 منحه بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية ليلتقي مع مواطنه أتلتيكو مينيرو.


 وكان أتلتيكو مينيرو البرازيلي، تأهل لمواجهة مواطنه بوتافوغجو، في نهائي "ليبرتادوريس"، بفوزه على ريفر بليت الأرجنتيني، بنتيجة 3-0، بمجموع لقاءي الذهاب والإياب اللذين جَمَعا بين الفريقين بنصف نهائي المسابقة.

منافس الأهلي

يذكر أن الفائز من مباراة بوتافوجو وأتلتيكو مينيرو، سيلتقي نظيره باتشوكا المكسيكي، حامل لقب كأس أبطال الكونكاكاف، بالجولة الثانية من مسابقة "فيفا إنتركونتيننتال"، والفائز من المواجهة سيلتقي الأهلي في قبل نهائي المسابقة.

وتقام المباراتان على استاد 974 في العاصمة القطرية الدوحة، على أن يتأهل الفائز من نصف النهائي لمواجهة ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا، في النهائي على استاد لوسيل في قطر أيضًا.


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