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رياضة

منافس الأهلي المحتمل، بوتافوجو بطلًا تاريخيًا لكأس ليبرتادوريس بعد الفوز على أتليتكو مينيرو

بوتافوجو، فيتو
بوتافوجو، فيتو

نهائي كأس ليبرتادوريس، توج فريق بوتافوجو بلقب كأس ليبرتادوريس بعد الفوز على نظيره أتلتيكو مينيرو بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "المونيمونتال" في بوينس آيرس، معقل نادي ريفر بليت الأرجنتيني في مباراة نهائي كأس ليبرتادوريس 2024.

 

نهائي كأس ليبرتادوريس

جاء هدف بوتافوجو الأول عن طريق لويز هنريكي في الدقيقة 35، فيما سجل الهدف الثاني اللاعب أليكس تيليس في الدقيقة 44 وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 90 عن طريق جوزيه انطونيو.

وأحرز هدف اتليتكو مينيرو إدواردو في الدقيقة 47 من المباراة 

جدير بالذكر أن جريجور لاعب بوتافوجو تعرض للطرد المباشر في الدقيقة الأولى من المباراة بسبب تدخل متهور على لاعب أتلتيكو مينيرو.

حقق بوتافوجو بذلك أول لقب في تاريخه ببطولة كأس ليبرتادوريس.

كما اقترب بوتافوجو بشدة من حسم تتويجه بلقب الدوري البرازيلي هذا الموسم، الذي يتربع على صدارته حاليًا.

ضمن بوتافوجو بذلك اللقب مشاركته في بطولة كأس إنتركونتيننتال "كأس القارات للأندية" بقطر.

وضرب بوتافوجو موعدا أمام باتشوكا المكسيكي للمنافسة على لقب ديربي الأمريكتين في البطولة القارية يوم 11 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يصعد الفائز من تلك المواجهة لمواجهة الأهلي بطل أفريقيا يوم 14 ديسمبر.

 تشكيل أتليتكو مينيرو أمام بوتافوجو 

في حراسة المرمى: إيفرسون

في خط الدفاع: ليانكو – رودريجو باتاليا – جونيور ألونسو

في خط الوسط: جوستافو سكاربا – آلان فرانكو – فاوستو فيرا – جيليريمي آرانا

في خط الهجوم: هالك – ديفيرسون – باولينيو

 تشكيل بوتافوجو أمام  أتليتكو مينيرو 

في حراسة المرمى: جون فيكتور

في خط الدفاع: أليكس تيليس – ألكسندر باربوزا – أدريلسون – فيتينو

في خط الوسط: جريجوري – مارلون فرياتاس – تياجو ألمادا – جيفرسون سافارينو – لويز هنريكي

في خط الهجوم: إيجور جيسوس

منافس الأهلي المحتمل في بطولة كأس إنتركونتيننتال

وينتقل الفائز من نهائي ليبرتادوريس وهو فريق بوتافوجو  للمشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال، وتحديدًا مواجهة باتشوكا يوم 11 ديسمبر الجاري، في مباراة تسمى بديربي الأمريكتين.

ويتأهل الفائز من تلك المباراة إلى مواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، يوم 14 ديسمبر، على أن يلتقي المتأهل من ذلك اللقاء مع ريال مدريد في النهائي يوم 18 من الشهر نفسه.

تأهل بوتافوجو البرازيلي إلى نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس

وصعد فريق بوتافوجو البرازيلي إلى نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه، رغم خسارته أمام بينارول الأوروجواياني في إياب نصف النهائي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما ولكن انتصاره في الذهاب 5-0 منحه بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية ليلتقي مع مواطنه أتلتيكو مينيرو.

تأهل أتلتيكو مينيرو البرازيلي إلى نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس

وكان أتلتيكو مينيرو البرازيلي، تأهل لمواجهة مواطنه بوتافوجو، في نهائي "ليبرتادوريس"، بفوزه على ريفر بليت الأرجنتيني، بنتيجة 3-0، بمجموع لقاءي الذهاب والإياب اللذين جَمَعا بين الفريقين بنصف نهائي المسابقة.

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نهائي كأس ليبرتادوريس اتلتيكو مينيرو بوتافوجو الأهلي كأس إنتركونتيننتال

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