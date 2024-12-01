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رياضة

كاراجر ينتقد محمد صلاح من جديد، لهذا السبب

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

انتقد جيمي كاراجر، لاعب ليفربول السابق محمد صلاح، هداف الريدز من جديد رغم الفوز على مانشستر سيتي بهدفين دون رد.

وقال جيمي كاراجر في تصريحات تلفزيونية: “لا أريد من صلاح أن يخرج بعد كل مباراة يسجل فيها هدفًا للتحدث عن وضع عقده، ليفربول يتصدر الدوري والأبطال ويجب أن يمضي قدمًا”.

وأسدل الستار على مباريات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز ليفربول علي مانشستر سيتي في قمة الجولة بهدفين دون رد.

وجاءت نتائج الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الانجليزي كالتالي:

ليفربول 2-0 مانشستر سيتي

مانشستر يونايتد 4-0 إيفرتون 

توتنهام 1-1 فولهام 

تشيلسي 3-0 أستون فيلا 

وست هام 2-5 أرسنال 

برينتفورد 4-1 ليستر سيتي

نوتينغهام فورست 1-0  إبسويتش تاون

كريستال بالاس 1-1 نيوكاسل يونايتد

وولفرهامبتون 2-4 بورنموث

برايتون 1-1 ثاوثهامبتون 

وفاز فريق ليفربول على نظيره مانشستر سيتي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما في قمة منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي، على ملعب "الأنفيلد".

أهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

وسجل جاكبو الهدف الأول لـ ليفربول بالدقيقة 12 من صناعة النجم المصري محمد صلاح، فيما عزز النتيجة للريدز محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة 78.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي

في حراسة المرمى: كيليهر.

في خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - جوميز - أرنولد.

في خط الوسط: سوبوسلاي - ماك اليستر - جرافينبيرش.

في خط الهجوم: محمد صلاح - جاكبو - لويس دياز.

وعزز ليفربول صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة، بفارق 9 نقاط عن أرسنال أقرب ملاحقيه بعد ختام الجولة الثالثة عشر من البريميرليج، فيما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 23 نقطة في المركز الخامس.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد قمة ليفربول ومانشستر سيتي 

1- ليفربول 34  نقطة
2- آرسنال 25  نقطة
3- تشيلسي 25  نقطة
4- برايتون 23  نقطة
5- مانشستر سيتي 23  نقطة
6- نوتينغهام فورست 22  نقطة
7- توتنهام هوتسبير 20  نقطة
8- برينتفورد 20  نقطة
9- مانشستر يونايتد 19  نقطة
10- فولهام 19  نقطة
11- نيوكاسل يونايتد 19  نقطة
12- أستون فيلا 19  نقطة
13- بورنموث 18  نقطة
14- وست هام يونايتد 15  نقطة
15- إيفرتون 11 نقطة
16- ليستر سيتي 10 نقاط
17- كريستال بالاس 9 نقاط
18- وولفرهامبتون 9 نقاط
19- إبسويتش تاون 9 نقاط
20- ساوثهامتون 5 نقاط

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