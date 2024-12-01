الأحد 01 ديسمبر 2024
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حوادث

حبس لص متهم بسرقة سيارة أمام مجمع محاكم سوهاج

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت النيابة العامة حبس لص سرقة سيارة من أمام مجمع محاكم سوهاج، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

 

القبض على لص سرقة سيارة أمام مجمع محاكم سوهاج 

 

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سرقة سيارة "ربع نقل" من أمام مجمع المحاكم بمحافظة سوهاج.
 

وبالفحص تبين تلقي قسم شرطة ثان سوهاج بمديرية أمن سوهاج بلاغًا  من (عامل – مقيم بدائرة قسم) باكتشافه سرقة سيارته المنوه عنها، حال تركها بدائرة القسم.. كما أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بذات العنوان ) وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها.


وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

 

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النيابة العامة مواقع التواصل الاجتماعي محافظة سوهاج مديرية أمن سوهاج

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